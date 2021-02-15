العراق.. إطلاق أكبر مشروع إنترنت بتقنية الكابل الضوئي

أعلن المشروع الوطني للإنترنت في العراق إطلاق خدماته عبر آلية الكابل الضوئي ضمن مرحلة FTTH.

وورد في بيان عن المشروع: "نعلن اليوم وبحضور وزير الاتصالات أركان شهاب، وبقية مؤسسات الدولة العراقية، إطلاق أكبر مشـروع بنى تحتية في قطاع الاتصالات والإنترنت في البلاد، ويغطي جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان".

وأضاف: "بدأنا بإطلاق الخدمة بشكل فعلي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، ونهدف للوصول إلى 800 ألف منزل نهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن "المشروع سيوصل الخدمة في عام 2022 إلى مليون و900 ألف منزل، وفي عام 2023 سيوصلها إلى مليون و800 ألف منزل، على أن يصل للهدف الرئيسي خلال 3 سنوات بإيصال الخدمة لـ4 ملايين منزل في البلاد".

وتابع أن "العروض التي ستتوفر فيهـا 4 أنواع من الاشتراكات، الأول: بسرعة 15 ميغابـت/بالثانية بسعر 35 ألف دينار، و40 ميغابت/بالثانية وبسعر 45 ألف دينار، و75 ميغابت/بالثانية بـ60 ألف دينار، كما يوجد نوع رابع بسرعة غير مسبوقة في العراق بمقدار 150 ميغابت/بالثانية بسعر 100 ألف دينار فقط".

ويعاني العراقيون من مشاكل كبيرة في خدمة الإنترنت بسبب استمرار الاعتماد على آلية البث بدون كابل وتضارب ترددات أبراج البث.

المصدر: RT