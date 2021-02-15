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الثانية خلال 24 ساعة.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

أخبار العالم العربي

الثانية خلال 24 ساعة.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود
Reuters
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم الثلاثاء في مدينة الرياض.  

وقال بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 - 7 - 1442هـ في مدينة الرياض".

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان يوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي آل سعود.

المصدر: واس

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