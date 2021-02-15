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مصدر ينفي نية رغد صدام حسين الترشح لرئاسة الوزراء العراقية

أخبار العالم العربي

مصدر ينفي نية رغد صدام حسين الترشح لرئاسة الوزراء العراقية
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 نفى مصدر مقرب من رغد صدام حسين، كريمة الرئيس العراقي السابق، نيتها أو إعلانها الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية.

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مطالبات باستدعاء سفيري السعودي والأردن على خلفية مقابلة مع رغد صدام حسين
مطالبات باستدعاء سفيري السعودي والأردن على خلفية مقابلة مع رغد صدام حسين

وقال المصدر لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، إن الخبر عار من الصحة وهو محض إشاعات وكذب، مؤكدا أن ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم تصرح بذلك إطلاقا وتنفيه بشدة.

وأثارت مقابلة تلفزيونية تعرض اليوم على قناة "العربية" السعودية لرغد صدام حسين، ردود فعل مختلفة، حيث دعت لجنة برلمانية عراقية تعنى بالشهداء، إلى استدعاء السفيرين السعودي والأردني وتسليمهما مذكرة احتجاج، كون حسين تقيم حاليا في الأردن وقد استضافتها قناة سعودية.

واعتبرت اللجنة أن هذه الاستضافة تعد "تجاوزا سافرا" على الشعب العراقي، وتضحياته في مقارعته حزب "البعث".

وكانت رغد حسين تحدثت في المقابلة المسجلة عن "استباحة إيران للعراق ورفض تقسيم بلادها".

المصدر: عمون 

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