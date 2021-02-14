الرئاسة اللبنانية: الحريري يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور

اتهمت رئاسة الجمهورية اللبنانية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بأنه يحاول فرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة، على نحو يخرج عن الأصول والدستور والميثاق الوطني.

وأشارت في بيان لها، تعقيبا على الكلمة المتلفزة التي ألقاها الحريري بمناسبة ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ورد فيه: "الحريري استغل ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة، وضمنها مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 لقاء في بيان".

مكتب الاعلام في الرئاسة: مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة وضمّنها مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 14, 2021

وأضافت: "تكفي الإشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة، فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تكفي الاشارة الى ان ما اقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 14, 2021

وأكد سعد الحريري في كلمته، أن "التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جميع الوزراء بها من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتخلو من الثلث الوزاري المعطل، وأن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات".

وأشار إلى أنه "لم يستأثر بعملية تشكيل الحكومة الجديدة"، نافيا صحة اتهامات "التيار الوطني الحر" التابع لرئيس الجمهورية، بالاعتداء على الصلاحيات الرئاسية وحقوق المسيحيين في الحكم.

وشدد على أن "التشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها لرئيس الجمهورية، تضم 4 وزراء رشحهم عون بصورة مباشرة، إلى جانب وزير خامس مقرب بشكل كبير من رئيس البلاد"، على حد قوله.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + "مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية"