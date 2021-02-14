"رويترز" تنقل رواية تونسي من المحتجين قال إنه تعرض لتعذيب من الشرطة

قالت وكالة أنباء "رويترز" إن "انتهاكات" الشرطة في تونس "تهدد بنسف المكتسبات الديمقراطية" استنادا إلى شهادات عن تعذيب مفترض لمشاركين بالاحتجاجات الأخيرة عبر البلاد.

ونقلت رواية أحد المواطنين ويدعى أحمد، البالغ من العمر 21 عاما، ويقيم قرب مدينة المنستير الساحلية أنه قد "فقد خصيته اليسرى جراء ما قال إنه تعذيب شديد تعرض له أثناء اعتقاله في نهاية الشهر الماضي عقب موجة احتجاجات".

ونقلت الوكالة عنه قوله باكيا إن "أفراد من الشرطة (كانوا) يتلذذون بتعذيبه وحرق خصيتيه بولاعة بعد أن نزعوا سرواله في منطقة للحرس بالمنستير"، مما جعله، وهو في المستشفى، يفكر في الانتحار.

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وأضافت الوكالة البريطانية أن أحمد " واحد من عشرات الشبان ممن اشتكوا من تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز عقب الاحتجاجات الأخيرة في البلاد والتي تخللتها أعمال شغب وسرقة، واعتقل خلالها ما يزيد على 1600".

في المقابل، رفضت وزارة الداخلية هذه الاتهامات وقالت "إن جهاز الأمن يتطور بثبات ويشهد إصلاحات جذرية منذ عشر سنوات ويحسن الملاءمة بين فرض القانون واحترام الحقوق والحريات، وطالبت من يدعى التعرض لانتهاكات بالتقدم إلى القضاء".

شهدت تونس خلال الأسابيع الأخيرة مظاهرات تخللتها أعمال شغب ردت عليها قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع والاعتقالات على خلفية أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وأزمة صحية زادتها تعقيدا في ظل خلافات عميقة وسط الطبقة السياسية بشكل عام وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بشكل خاص.

المصدر: وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء (بالعربية)