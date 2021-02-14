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البرلمان المصري.. حزب "مستقبل وطن" يفوز برئاسة غالبية اللجان

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البرلمان المصري.. حزب
Reuters
البرلمان المصري - أرشيف
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فاز حزب "مستقبل وطن" برئاسة غالبية اللجان البرلمانية، حيث حاز مرشحوه على رئاسة 17 لجنة من أصل 25 في البرلمان المصري.

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وفاز "حزب الحرية" برئاسة لجنة الصناعة، وفاز 5 نواب معينين هم علي جمعة باللجنة الدينية، ودرية شرف الدين بلجنة الثقافة، وعادل عبدالفضيل عياد بلجنة القوى العاملة، وإبراهيم الهنيدي باللجنة التشريعية.

وفاز حزب "حماة الوطن" ممثلا باللواء كمال عامر برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، كما فاز مستقل وحيد هو شريف الجبلي برئاسة لجنة الشؤون الإفريقية.

وجرت اليوم الأحد، انتخابات اللجان النوعية وتشكيل هيئات مكاتب اللجان داخل البرلمان المصري، ومن المنتظر إعلان التشكيل النهائي للجان النوعية في الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

المصدر: الوطن 

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