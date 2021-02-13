لبنان يستقبل الدفعة الأولى من لقاحات "فايزر"

تصل إلى لبنان اليوم السبت، الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وهي عبارة 28 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، اللقاح الوحيد المعتمد في لبنان حتى الآن.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن "الدفعة الأولى من اللقاحات تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عصر السبت، آتية من بلجيكا، وهي مكونة مما يقارب من 28 ألفا و500 جرعة من لقاح "فايزر"، على أن يتم نقلها إلى برادات وزارة الصحة العامة ليتم توزيعها لاحقا على المراكز المعتمدة في المستشفيات".

ومن الجدير ذكره، أن عدد إصابات كورونا في لبنان بلغ حتى اليوم السبت 13 فبراير 334086 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات جراء المرض إلى 3915.

وكان السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أعلن أن مباحثات جارية مع لبنان بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى هذا البلد.

وقال روداكوف إن "هناك تقدما جيدا، تم تمرير قانون ذي صلة، وقامت الحكومة اللبنانية بالسماح باستيراد واستخدام اللقاحات، بما في ذلك سبوتنيك V".

المصدر: الجديد