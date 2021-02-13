رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يختتم زيارته للإمارات بتفقد وحدة "الأخ" العسكرية

زار رئيس البرلمان الكوري الجنوبي بارك بيونغ-سوك، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات، وحدة "الأخ" العسكرية الكورية المتمركزة قرب أبو ظبي بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

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وعرضت الدفعة الـ 17 لوحدة "الأخ" المعدات الرئيسية مثل منصة المحارب "Warrior Platform "، وقدمت إنجازات الوحدة.

يذكر أنه تم إرسال وحدة "الأخ" إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 استجابة لطلب الجانب الإماراتي، وتحتفل الوحدة بالذكرى السنوية العاشرة لإرسالها هذا العام. وتتمركز في مدينة زايد العسكرية بالقرب من أبوظبي.

وتقوم وحدة "الأخ" بإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الإماراتية الخاصة. كما تقوم بمهمة حماية المواطنين الكوريين في الإمارات في حالة الطوارئ.

وقال رئيس البرلمان إن وحدة "الأخ" ترمز للتعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات، وجنود الوحدة هم دبلوماسيون عسكريون، وأضاف متوجها إلى عناصر الوحدة "أتوقع من كل فرد أن يكرس نفسه للتعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات من منطلق كونه دبلوماسيا عسكريا لكوريا".

واختتم رئيس البرلمان الكوري الجنوبي زيارته إلى الإمارات، وسيتوجه في وقت لاحق من اليوم السبت إلى البحرين.

المصدر: يونهاب