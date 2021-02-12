الحوثيون: شطبنا من قائمة الإرهاب يؤكد خطأ إدراجنا فيها

نشر محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" تغريدة عبر "تويتر"، علق فيها على قرار واشنطن إلغاء تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا أجنبيا.

وكتب الحوثي على "تويتر": "إعلان بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، يؤكد خطأ التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة، كما ويؤكد أن الأعداء والخصوم يشهدون بدفاع أنصار الله المشروع في معركة الدفاع عن الوطن والذود عن السيادة، وأن لا شرعية لأي قرار مستقبلا".

وأضاف: "لذلك ننظر أن التراجع عن قرار التصنيف أمر ايجابي كون عواقبه على الشعب اليمني المحاصر وتؤلمنا معاناته".

اعلان بلنكين

يؤكدخطأ التصنيف الذي اتخذته الإدارةالسابقة

يؤكد أن الأعداء والخصوم يشهدون بدفاع أنصارالله المشروع في معركةالدفاع عن الوطن والذودعن السيادة وان لا شرعيةلأي قرار مسقبلا



لذلك ننظر أن التراجع عن قرار التصنيف أمر ايجابي كون عواقبه على الشعب اليمني المحاصر وتؤلمنا معاناته — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 12, 2021

وتابع: "نترقب أيضا قرارات جديدة بإيقاف سلوك أمريكا الخبيث باستمرار العدوان والحصار والحظر الجوي والبحري لموانئ الجمهورية اليمنية، تهيئة لخطوات السلام ووقفا لازدياد المجاعة أو استمرارها بفعل القيود المفروضة من رباعية العدوان التي أقرت استراتيجية العدوان وتضع أمريكا -من ترأس اجتماعاتها- خططها السنوية".

نترقب أيضا قرارات جديدة بإيقاف سلوك أمريكاالخبيث

باستمرارالعدوان الحصار والحظر الجوي والبحري لموانئ الجمهوريةاليمنيةتهيئة لخطوات السلام ووقفا لازدياد المجاعة أو استمرارهابفعل القيودالمفروضةمن رباعيةالعدوان التي أقرت استراتيجية العدوان وتضع أمريكا -من ترأس اجتماعاتها-خططها السنوية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 12, 2021

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية الجمعة، أن "هذا القرار يأتي اعترافا بالوضع الإنساني القاسي" في اليمن.

وأشار إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أصغت إلى تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وأعضاء الكونغرس بشأن تأثير قرار تصنيف الحوثيين على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمن".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستستمر في متابعة أنشطة الحوثيين وقياداتهم عن كثب وتحديد أهداف إضافية لإدراجهم على قائمة العقوبات، بما يشمل خاصة المسؤولين عن تنفيذ الهجمات بقوارب مفخخة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر والاعتداءات على السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

المصدر: RT