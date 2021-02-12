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الأردن.. 12 وفاة و1579 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. 12 وفاة و1579 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
عمان، الأردن
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة أنها سجلت 12 وفاة و1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 343,563 حالة، أما الوفيات فبلغت 4433 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 113، فيما غادرت 67 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 641 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 324,711 حالة.

المصدر: "عمون"

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