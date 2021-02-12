رئيس نادي الأسير الفلسطيني: البرغوثي لا يرغب في أن يكون رئيسا لقائمة المجلس التشريعي

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن الأسير مروان البرغوثي "لا يرغب في أن يكون رئيسا لقائمة المجلس التشريعي، بل يريد إحداث تغييرات جوهرية في منظومة العمل الحركية والوطنية".

وفي حديث خاص لـRT، أوضح فارس أن التغييرات التي يرغب البرغوثي في إحداثها يمكن أن تقود إلى "تجسيد وحدة الحركة على أسس صلبة ثم وحدة وطنية ثم برنامج كفاحي نضالي للشعب الفلسطيني يمكن الخروج من بحر أوسلو واستعادة زمام المبادرة في الساحة الفلسطينية".

وأضاف: "نحن في حركة فتح وبعد الهزيمة التي منينا بها عام 2006 تركت رغبة حقيقة في أن نحقق أغلبية ساحقة في المجلس التشريعي القادم"، مبينا أن "موقف الأخ أبو قاسم (مروان البرغوثي) هو أن يتم تحشيد حركة فتح كلها في إطار قائمة واحدة استنادا إلى أسس ومعايير تضمن فوز القائمة، ولا تحكم المزاجية في من يتم اختيارهم".

وشدد فارس على أن "البرغوثي لديه رغبة حقيقية في أن يتم اختيار القائمة عبر آلية ديمقراطية واسعة وساعة تشمل أبناء الحركة حتى تتمكن من أن تحملها للانتصار". وقال إن "هناك حاجة لزيارة البرغوثي مرة أخرى لبلورة صيغة تضمن وحدة الحركة والذهاب الى الانتخابات موحدين بما يضمن أن تعمل طواقم العمل بحماسة لتحقيق الغاية المنشودة والمرجوة".

وكانت القناة الإسرائيلية (12) أفادت بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الأسير البرغوثي، بالتنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وعرض عليه مجموعة من المزايا مقابل ذلك، من بينها الحصول على المكان الأول في قائمة "حركة فتح" للانتخابات البرلمانية، وحجز 10 أماكن في القائمة وفقا لاختياره ومنح عائلته مساعدات اقتصادية.

المصدر: RT