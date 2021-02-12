بن جاسم يدعو لوضع قوانين تحمي حقوق كل دول مجلس التعاون الخليجي

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إلى "وضع تشريعات قانونية وقضائية مستقلة وإجراءات تقاض وقوانين نزيهة تحمي حقوق كل الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي".

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وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إنه "تحدثنا في السابق عن اتحاد خليجي تتوفر له الأركان الأساسية لقيام واستمرار اتحاد قوي مثل العملة الواحدة، والقوة العسكرية الموحدة، والسياسة الخارجية الموحدة، إضافة إلى توحيد الأنظمة الصحية وسياسات ومناهج التعليم، وإقامة صناعات استراتيجية أساسية مثل صناعة الأدوية والتصنيع الحربي وصناعات الأمن الغذائي".

وأضاف أنه "لو توفرت لأي اتحاد هذه المقومات فسيكون اتحادا حقيقيا راسخا على قواعد متينة وبذلك فإنه سيوفر الحماية للصغير من أعضائه والكبير على حد سواء".



ولفت بن جاسم إلى أن "النقاش فيما بيننا كان يدور في مجمله حول السبل والإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق كل عضو في الاتحاد عبر قرارات جماعية وليس انفرادية"، مؤكدا أنه لبلوغ هذا الهدف الكبير "لا بد من وضع تشريعات قانونية وقضائية مستقلة وإجراءات تقاض وقوانين نزيهة تحمي حقوق كل الأعضاء، ويلتزم بها الجميع بقوة القانون".



وشدد بن جاسم على أن "الأمر يحتاج إلى قدر كبير من الثقة والوضوح في الرؤى، بالإضافة لتقنين ذلك كله في أطر ملزمة".

المصدر: RT