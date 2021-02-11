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هيئة النزاهة العراقية: إصدار 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم

أخبار العالم العربي

هيئة النزاهة العراقية: إصدار 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم
Reuters
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أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن استصدار 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم، فيما أشارت إلى صدور أوامر توقيف قضائية بحق 8 منهم.

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وقالت الهيئة في بيان أن "تقريرها السنوي لعام 2020، سجل استصدار 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم إضافة إلى 133 أمر قبض آخر صدر بحق 74 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

وأكدت الهيئة أن "التقرير السنوي لعام 2020 تضمن إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون دينار (نحو مليار دولار أمريكي).

المصدر: "واع"

 

 

 

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