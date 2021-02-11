القاهرة تتحدث عن دلالة وجود قوات أجنبية على أراض عربية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن وجود قوات أجنبية على أراض عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية، وعدم احترام مبادئ الأمم المتحدة.

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وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من اليونان وقبرص والسعودية والإمارات والبحرين أن منتدى الصداقة، الذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا، يسعى إلى علاقات متوازنة مبنية على التعاون وتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات من خلال الوسائل السياسية، والبعد عن اللجوء إلى القوة والتدخل العسكرى على أراضي الغير، مشيرا إلى أن هذه الممارسات قد ولت خاصة في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن وجود قوات أجنبية على أراض عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية، وعدم احترام مبادئ الأمم المتحدة، داعيا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "للاضطلاع ب مسؤوليتها كاملة والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات القائمة، وتوفير الاستقرار حتى نعمل على تكريس الجهود المشتركة من خلال تعاون مثمر لاستغلال الموارد الطبيعة، وتوفير معيشة أفضل لكل فرد من أفراد شعوبنا".

المصدر: اليوم السابع