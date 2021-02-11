وزير الخارجية الجزائري يبحث في مالي كيفية الدفع بعملية السلم والمصالحة

بحث وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، مع المسؤولين في مالي العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية الدفع قدما بعملية السلم والمصالحة الوطنية التي تدعمها الجزائر.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال بوقدوم: "في إطار زيارة العمل التي أقوم بها إلى مالي، التقيت كذلك نائب رئيس الدولة، العقيد عاصمي غوتا ووزير المصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي، لمناقشة العلاقات الثنائية وكيفية الدفع قدما بعملية السلم والمصالحة الوطنية التي ترافقها وتدعمها الجزائر".

في اطار زيارة العمل التي أقوم بها إلى مالي، التقيت كذالك نائب رئيس الدولة، العقيد عاصمي غوتا وكذا وزير المصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي، لمناقشة العلاقات الثنائية وكيفية الدفع قدما بعملية السلم والمصالحة الوطنية التي ترافقها وتدعمها الجزائر. pic.twitter.com/sPhYearLbb — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) February 11, 2021

كما أجرى وزير الخارجية الجزائري مباحثات مع الرئيس المالي، السيد به نداو، تناولت مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حظيت اليوم بمقابلة رئيس الدولة لجمهورية مالي، السيد به نداو، حيث شكل اللقاء فرصة للتطرق للعلاقات الثائية وآفاق تعزيزها وكذا السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".

حظيت اليوم بمقابلة رئيس الدولة لجمهورية مالي، السيد به نداو، حيث شكل اللقاء فرصة للتطرق للعلاقات الثائية وآفاق تعزيزها وكذا السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. pic.twitter.com/a6mnQTgQCL — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) February 10, 2021

وبحث بوقادوم، مع نظيره المالي زيني مولاي، بالعاصمة باماكو سبل التعاون واتفاق السلم.

وفي تغريدة له عبر "توتير" قال بوقادوم إنه "تناول رفقة نظيره المالي العزم المشترك على مواصلة الجهود لترقية العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة في البلاد".

وصلت صباح اليوم إلى باماكو، أين كان في استقبالي أخي العزيز زيني مولاي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي الصديقة.سعيد بالمباحثات البناءة التي أجريناها معا والعزم المشترك على مواصلة الجهود لترقية العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة في البلاد pic.twitter.com/7pQky94zzv — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) February 10, 2021

المصدر: تويتر+الشروق