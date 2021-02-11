محمد علي الحوثي: السلام في اليمن لا تصنعه الدعوات بل الخطوات العملية

قلل محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، من جدوى الدعوات لإيقاف الحرب في اليمن، مؤكدا أن السلام لا يتحقق إلا عبر "الخطوات العملية والاتفاقات الموقعة".

وكتب الحوثي في تغريدة أن "السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة، وأي دعوة لا نرى تطبيقها على الميدان فهي تعبير عن شعور فقط، ومن الممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تأكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط، ونبادل الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصار بخطوات عملية متزامنة إذا تم الاتفاق والتوقيع عليها".

السلام لاتصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة

وأي دعوة لا نرى تطبيقها على الميدان فهي تعبير عن شعور فقط

وممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تاكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط

ونبادل الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصاربخطوات عمليةمتزامنة اذاتم الاتفاق والتوقيع عليها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 10, 2021

وتأتي تغريدة الحوثي لتعزز تصريحات وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، الذي أكد الثلاثاء أن هجمات جماعة "أنصار الله" ضد السعودية والقوات الموالية للسلطة اليمنية ستتوقف "عندما يوقف التحالف بقيادة الرياض ضرباته على اليمن".

كما تتزامن تغريدة الحوثي مع دعوة القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية إلى الانسحاب من اتفاق السويد الخاص بالحديدة غربي اليمن، ردا على تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

المصدر: RT