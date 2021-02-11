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محمد علي الحوثي: السلام في اليمن لا تصنعه الدعوات بل الخطوات العملية

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محمد علي الحوثي: السلام في اليمن لا تصنعه الدعوات بل الخطوات العملية
Reuters
القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية محمد علي الحوثي
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قلل محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، من جدوى الدعوات لإيقاف الحرب في اليمن، مؤكدا أن السلام لا يتحقق إلا عبر "الخطوات العملية والاتفاقات الموقعة".

وكتب الحوثي في تغريدة أن "السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة، وأي دعوة لا نرى تطبيقها على الميدان فهي تعبير عن شعور فقط، ومن الممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تأكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط، ونبادل الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصار بخطوات عملية متزامنة إذا تم الاتفاق والتوقيع عليها".

وتأتي تغريدة الحوثي لتعزز تصريحات وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، الذي أكد الثلاثاء أن هجمات جماعة "أنصار الله" ضد السعودية والقوات الموالية للسلطة اليمنية ستتوقف "عندما يوقف التحالف بقيادة الرياض ضرباته على اليمن".

كما تتزامن تغريدة الحوثي مع دعوة القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية إلى الانسحاب من اتفاق السويد الخاص بالحديدة غربي اليمن، ردا على تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

المصدر: RT

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