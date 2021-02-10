إلهان عمر تشن هجوما على السعودية وتدعو سلطاتها للسماح للهذلول بمغادرة البلد

دعت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، السلطات السعودية إلى السماح للناشطة الحقوقية لجين الهذلول بالسفر خارج البلاد بعد إطلاق سراحها اليوم الأربعاء.

وكتبت عمر في تغريدة معلقة على خبر الإفراج عن الهذلول: "هذا خبر رائع... الآن يجب على السعودية أن تسمح لها بمغادرة البلد وتطلق سراح باقي الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة".

This is wonderful news! We’ve been pushing for this for so long. ❤️



Now Saudi Arabia must allow her to leave the country and release the rest of the women's rights activists still in prison. https://t.co/oelhHivGnS — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 10, 2021

كما انتقدت السعودية بحدة في تغريدة أخرى، قائلة إن الرياض "يجب أن تتوقف عن قتل المعارضين وتقطيع أوصالهم، وتتوقف عن السماح بالاغتصاب الزوجي، والحصار والتجويع وذبح الآلاف من المدنيين اليمنيين، كما يجب أن تتوقف عن تأجيج أزمة المناخ والتمييز ضد الأقليات الدينية والسماح بالعبودية الحديثة".

يذكر أن أسرة الهذلول أعلنت عن إطلاق سراحها في وقت سابق من اليوم.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها احتجزت لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

المصدر: RT