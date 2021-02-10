بارزاني: تسليم جميع العائدات النفطية إلى بغداد غير دستوري

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن تسليم جميع العائدات النفطية في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد غير دستوري.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن "مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليست الموازنة فقط، بل المادة 140 من الدستور العراقي، وملف البيشمركة (القوات الكردية)".

وأضاف، أن "مطالبنا تكمن في ضرورة أن تكون الموازنة شفافة وحسب الدستور، وتوجد عدة مقترحات بخصوص حصة الإقليم، منها تصدير 250 ألف برميل نفط ونصف العائدات الأخرى".

وأشار بارزاني إلى "وجود من يطالب الإقليم بإرسال (إلى الحكومة الاتحادية) العائدات النفطية وغير النفطية وكل ملف العائدات، لكن هذا غير دستوري ولا نقبله".

وتدور خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن ملفات عدة، أبرزها الموازنة المالية الاتحادية وحصة الإقليم منها، وعائدات النفط والجمارك في الإقليم، والمادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

المصدر: RT