الحكومة المصرية تصدر بيانا حول "هدم القصور الأثرية لإقامة مشروعات قومية"

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيانا ردا على فيديو تداولته بعض المواقع الإلكترونية، يشير إلى نية الحكومة هدم قصور أثرية، بدعوى إقامة مشروعات قومية.

وقال المركز إن وزارة السياحة والآثار نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، مشددة على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية، بما فيها المباني والقصور الأثرية وعدم المساس بها نهائيًا، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن.

وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تم افتتاح "قصر البارون إمبان" بحي مصر الجديدة بعد ترميمه، و"قصر الأمير يوسف كمال" بنجع حمادي بعد ترميمه، وجارٍ ترميم "قصر محمد على" بشبرا تمهيدا لافتتاحه.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

المصدر: صدى البلد