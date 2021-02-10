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فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية (فيديو)
شعار الإسلام
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في ثاني واقعة خلال أسابيع قليلة، أعلنت الفنانة بسمة الكويتية ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية، بعد اعتناق مواطنها المذيع محمد المؤمن الديانة المسيحية.

ونشرت الفنانة الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تعلن فيه عن ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن المذيع الكويتي، محمد المؤمن، أنه اعتنق الديانة المسيحية، وظهر في مقطع فيديو تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي عبر"تويتر".

المصدر: RT

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