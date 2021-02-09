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أمين سر اللجنة المركزية لـ"حركة فتح": اليوم رسمنا خارطة طريق لنا

أخبار العالم العربي

أمين سر اللجنة المركزية لـ
AFP ABBAS MOMANI
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
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قال أمين سر اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" الفلسطينية جبريل الرجوب عقب إعلان نتائج الحوار الوطني الذي عقد في القاهرة: "اليوم رسمنا خارطة طريق لنا، وأقول لكم ثقوا بنا".

وفي تصريح له، بعد تعهد القوى الفلسطينية بالالتزام بجدول زمني حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، واحترام وقبول نتائج هذه الانتخابات، قال الرجوب: "ما حدث اليوم جاء نتيجة وحدة وطنية فلسطينية..اليوم كلنا أحرار كلنا قادرون على بدء حملة انتخابية".

وأضاف: "في الأيام القادمة ستقوم اللجنة المركزية بتشكيل لجنة من أجل البدء في عمل جبهة نضال وقوائم للانتخابات".

ووجه تحية من الحركة إلى مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وجهازها العام للمخابرات. كما وجه تحية للشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس واللجنة المركزية في الحركة.

المصدر: RT

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