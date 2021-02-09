صحيفة سورية: "سوا 2021" لا تعبر عن نشاط رسمي لانتخابات الرئاسة

ذكرت صحيفة سورية عن مصادر وصفتها بأنها مؤكدة أن صفحة "سوا 2021" "لا تعبر عن أي نشاط رسمي بخصوص الانتخابات الرئاسية".

وتحت عنوان "تنويه هام من مصادر مؤكدة" قالت صحيفة "الوطن" المحلية إن ثمة صفحات على موقع فيسبوك تظهر بين فترة وأخرى "تحمل أسماء متعددة تشير بشكل أو بآخر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كان آخرها صفحة تحمل اسم "سوا 2021".

وأضافت أنه "من المهم التأكيد أن هذه الصفحة وغيرها لا تعبر عن أي نشاط رسمي بخصوص الانتخابات الرئاسية" وأكدت المصادر للصحيفة أن "ليس هناك أيه صفحة ذات صلة بهذا الاستحقاق المقبل سوى صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية".

يذكر أنه تم حذف صفحة "سوا 2021" بعد دقائق على نشر التوضيح الذي عادت الوسائل الإعلامية غير الحكومية ونشرته كما جاء في "الوطن".

وكان عدد من الصحفيين الذين استقبلهم الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا قد أعادوا على صفحاتهم الشخصية نشر مقاطع ترويجية لما تنشره صفحة باسم "سوا 2021"، فيما بدا أنه نوع من التمهيد للانتخابات القادمة التي لم يحدد أي موعد لها، وإن كان مقررا أن تنطلق تحضيراتها منتصف أبريل القادم.

وكانت آخر انتخابات شهدتها البلاد جرت في 3 يونيو عام 2014، وأدى الرئيس الأسد اليمين الدستورية في 17 يوليو من العام ذاته، بعد الإعلان عن فوزه بأكثر من 88 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي شارك فيها إلى جانبه كل من رجل الأعمال والوزير الأسبق حسان النوري، إضافة إلى النائب في البرلمان عن مدينة حلب ماهر حجار.

المصدر: "الوطن" + RT