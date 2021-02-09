بدء الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي في الغردقة المصرية

بدأت في مدينة الغردقة المصرية، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي والتي ستواصل أعمالها حتى يوم الخميس المقبل.

وتجري الاجتماعات بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح.

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وفي إطار اللقاء الذي يهدف إلى التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، ألقى اللواء أيمن بديع، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، كلمته أكد فيها على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية "5+5".

RT

كما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري. وأشار كوبيتش إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.

ناصر حاتم

المصدر: RT