وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع نظيره الأردني نتائج اجتماع الجامعة العربية حول القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الثلاثاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، "سبل متابعة المخرجات الإيجابية" لاجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد أمس.

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وأكد المالكي والصفدي خلال لقائهما في العاصمة الأردنية، عمان، "ضرورة البناء على الزخم السياسي الحالي والجهود الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وشدد الوزيران على أهمية القرار الذي أجمعت عليه الدول العربية أمس الاثنين، في تأكيد الموقف العربي الموحد إزاء القضية الفلسطينية رسالة إلى العالم أجمع أن حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لحل الصراع، وأن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين خطر على فرص تحقيق السلام العادل يجب إطلاق تحركات فاعلة لوقفها.

وأكد المالكي والصفدي التنسيق الفلسطيني الأردني المستمر تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك الأردني عبد الله الثاني، واستمرار التنسيق والتشاور مع مصر والدول العربية لتحقيق التقدم في العملية السلمية وصولا إلى السلام العادل الذي سيلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وثمن المالكي جهود الأردن التي يقودها الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لتلبية حقوقه المشروعة، ووصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحمايتها ورعايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.

المصدر: RT