السعودية.. تراجع طفيف في إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزراة الصحة السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة مع 356 إصابة أمس الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 حالات وفيات، كما تم تسجيل 249 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 362062".

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#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (353) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (249) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (362,062) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fNrOauzPwr — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 9, 2021

ومنذ بدء تفشي الجائحة بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة 370987، وإجمالي الوفيات 6410.

وأطلقت السعودية يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: وزارة الصحة السعودية