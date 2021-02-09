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السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في منتجات جنسية متنوعة (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في منتجات جنسية متنوعة (فيديو)
ضبط عصابة تتاجر ببيع منتجات جنسية تحمل ادعاءات طبية كاذبة
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أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعصابة موزعين تتاجر في منتجات جنسية ممنوعة متنوعة.

وذكرت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه بعد التحري والرصد بمساندة الجهات الأمنية، تم الكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة، وتحمل ادعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر: وزارة التجارة السعودية

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