وزارة الصحة السعودية ترد على ضجة الفنانة سامية الطرابلسي وعملها بالمملكة "دون شهادة طب"

ردت وزارة الصحة السعودية على الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات الفنانة التونسية، سامية الطرابلسي، حول أنها "عملت في المملكة كاستشارية تجميل لمدة 6 سنوات، دون حملها لشهادة طبية".

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وأصدرت الوزارة بيانا توضيحيا حول "ادعاء مقيمة عربية ممارسة مهنة صحية بدون ترخيص، وتمكينها من ذلك من قِبل منشأة صحية خاصة بجدة قبل أكثر من ست سنوات"، وقالت:

" إنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة، وقامت الصحة في جدة بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به، حيث تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل، وسيتم إصدار بيان لاحق يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات. وأكدت "أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية الخاصة، أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن". وتهيب وزارة الصحة بالجميع للإبلاغ عن أي مخالفات. بيان توضيحي حول ادعاء مقيمة عربية من ممارسة مهنة صحية بدون ترخيص وتمكينها من ذلك من قِبل منشأة صحية خاصة بجدة قبل أكثر من ست سنوات. pic.twitter.com/jLq1WztYOd — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 8, 2021

وكانت الفنانة التونسية قد أثارت جدلا واسعا في السعودية، بسبب تصريحها في مقابلة مع برنامج "فكرة سامي الفهري" عبر فضائية "الحوار" التونسية، إذ كشفت أنها عملت كاستشارية تجميل مع جراح عمليات تجميلية شهير في مدينة جدة، دون أن تحمل شهادة في الطب، لأكثر من 6 سنوات، ولفتت إلى أنها "قامت بعمل حقن للفيلر والبوتكس للعديد من الأشخاص، وأنها تلقت تدريبا من هذا الجراح مدته 6 أشهر".

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القضية، حيث علق، مفرح الشقيقي، مذيع برنامج "يا هلا" في قناة "روتانا خليجية"، وتوجه إلى المسؤولين عن هذا الأمر قائلا: "من كانت له صلاحية الفسح والمراقبة في ذلك الوقت، إلى العيادة والطبيب الذي سمح بالتحايل، إلى سامية الطرابلسي التي - برأيي – لا تستحق الاحترام.. الأخطاء تحدث ويتم تداركها بقوة النظام، لكن الضمائر إذا سقطت سقط معها الأشخاص".

إلى من كانت له صلاحية الفسح والمراقبة في ذلك الوقت

إلى العيادة والطبيب الذي سمح بالتحايل

إلى #سامية_الطرابلسي التي - برأيي - لاتستحق الاحترام

( الأخطاء تحدث ويتم تداركها بقوة النظام ، لكن الضمائر إذا سقطت سقط معها الأشخاص )

pic.twitter.com/w18hRtESLl — مفرح الشقيقي #كلنا_مسؤول (@Mofareh5) February 7, 2021

ورأى البعض أن سامية الطرابلسي "لا تستحق الاحترام"، وقالت إحدى المغردات: "فعلا لا تستحق الاحترام على الاطلاق، برأيي منع دخولها للمملكة هو إعادة لبناء مبادئ لها من جديد، لأن الضمير ميت..أما الطبيب، فأتمنى ممن يعرفه ان يتواصل مع 937 حتى يحاسب كما يجب، لأن الأرواح ليست لعبه بين أيدي مدعي الطب".

فعلاً لاتستحق الاحترام على الاطلاق برأيي منع دخولها للمملكة هو اعادة لبناء مبادى لها من جديد لان الضمير ميت. اما الطبيب فاتمنى ممن يعرفه ان يتواصل مع 937 حتى يحاسب كمايجب لان الارواح ليست لعبه بين ايدي مدعي الطب #سامية_الطرابلسيpic.twitter.com/pNvnTOE86j — . (@FATMA_211) February 8, 2021 المصدر: RT