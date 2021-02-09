 
مباشر

وفاة احد أقدم المذيعين والمخرجين السعوديين

أخبار العالم العربي

وفاة احد أقدم المذيعين والمخرجين السعوديين
Reuters
الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqhq

أعلنت مصادر إعلامية سعودية عن وفاة المذيع والمخرج السعودي، عبد الرحمن محمود يغمور، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

إقرأ المزيد
وفاة أحد عمالقة التلفزيون السعودي
وفاة أحد عمالقة التلفزيون السعودي

وكتب نجله، فراس عبد الرحمن، صباح اليوم، على "تويتر": "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، والدي عبد الرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. وكتب والدي هذه التغريدة أكرموه بنشرها".

 كما عاود نجله فراس بنشر تغريدة تحتوي مقطع فيديو قصير لوالده وهو يدعو لنفسه بحسن الخاتمة.

وفاة احد أقدم المذيعين والمخرجين السعوديين
sabq
المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور

يذكر أن عبد الرحمن محمود يغمور (1 سبتمبر 1936 - 9 فبراير 2021) يعد من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرا للقناة السعودية الأولى، وقد بدأ العمل الفني عام 1956، وعمل في إذاعة جدة وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

يجدر أيضا الذكر أن الراحل يغمور كان قد حصل على درجة الماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتبط عبد الرحمن يغمور في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد" و"بك نستعين"، وبتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، وبالإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

المصدر: سبق+RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا