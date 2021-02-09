وفاة احد أقدم المذيعين والمخرجين السعوديين

أعلنت مصادر إعلامية سعودية عن وفاة المذيع والمخرج السعودي، عبد الرحمن محمود يغمور، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

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وكتب نجله، فراس عبد الرحمن، صباح اليوم، على "تويتر": "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، والدي عبد الرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. وكتب والدي هذه التغريدة أكرموه بنشرها".

بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم

والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا



إن لله وإن اليه راجعون



كتب والدي هذه التغريدة أكرموه بنشرها pic.twitter.com/HiZCgDd4g1 — فراس عبدالرحمن يغمور Feras Yaghmour (@F3R4S) February 9, 2021

كما عاود نجله فراس بنشر تغريدة تحتوي مقطع فيديو قصير لوالده وهو يدعو لنفسه بحسن الخاتمة.

sabq

يذكر أن عبد الرحمن محمود يغمور (1 سبتمبر 1936 - 9 فبراير 2021) يعد من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرا للقناة السعودية الأولى، وقد بدأ العمل الفني عام 1956، وعمل في إذاعة جدة وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

يجدر أيضا الذكر أن الراحل يغمور كان قد حصل على درجة الماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتبط عبد الرحمن يغمور في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد" و"بك نستعين"، وبتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، وبالإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

المصدر: سبق+RT