الحكومة العراقية: الأمم المتحدة ستراقب الانتخابات ولن تشرف عليها

أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستراقب الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، ولن تشرف عليها.

وقال في تصريح صحفي، إن "دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف، ولن تتدخل بإدارتها".

وأضاف، أن "العراقيين سيديرون الانتخابات في كل مراحلها".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن "تغيير موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق ليس حيادا عن مبدأ إجرائها، بل هي قائمة على كل حال".

وصوت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع في وقت سابق، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، بدلا من تاريخ السادس من يونيو الذي أعلن عنه الكاظمي سابقا.

المصدر: "واع" + RT