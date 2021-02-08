الحكومة المصرية تشرع في إزالة العقار المحترق على الدائري (فيديو)

بدأت الحكومة المصرية عملية هدم عقار فيصل المحترق على الدائري، تنفيذا لقرار الإزالة بعد رفض طلب التصالح.

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وأمرت النيابة المصرية بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا، ومراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري والفوري وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما تمّ اتخاذه من إجراءات.

وكشفت التحقيقات في الحريق الذي نشب في العقار السكني في منطقة فيصل بالقرب من الطريق الدائري المكون من 14 طابقا، وأنه مبني دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع.

المصدر: "الوطن"