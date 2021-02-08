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إصابة فلسطينيين خلال تصديهم لمستوطنين إسرائيليين في نابلس

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إصابة فلسطينيين خلال تصديهم لمستوطنين إسرائيليين في نابلس
Reuters
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أصيب عدد من الفلسطينيين خلال تصديهم لمستوطنين إسرائيليين، اقتحموا خان اللبن جنوب مدينة نابلس بحماية قوات معززة من الجيش الاسرائيلي.

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وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية أن "المواطن محمد سميح ضراغمة 50 عاما، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد قيام مستوطنين إسرائيليين بإسقاطه عن جدار ارتفاعه أربعة أمتار، خلال اقتحامهم خان اللبن الشرقية جنوب نابلس".

مضيفا أن "عدة مواطنين آخرين أصيبوا بكدمات خلال تصديهم للمستوطنين، الذين اقتحموا خان اللبن بحماية من قوات معززة من جيش الاحتلال".

المصدر: "معا"

 

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