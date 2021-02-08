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مقرب من الصدر يكشف عن "معلومات حول مخطط للهجوم على المراقد المقدسة"

أخبار العالم العربي

مقرب من الصدر يكشف عن
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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كشف صالح محمد العراقي، المعروف باسم "وزير الصدر" (مقتدى الصدر)، عن "وجود مخطط للهجوم على المراقد المقدسة في ثلاث محافظات".

وكتب العراقي في حسابه على تويتر: "اللهم بردا وسلاما وأمنا على العراق وشعبه. وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقا بعثيا داعشيا وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الاستهداف لا يخص المراقد الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتنة والفوضى، لذلك نسترعي انتباهكم".

 

المصدر: RT

 

 

 

 

 

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