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رئس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

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رئس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي
AFP
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تلقى محمد المنفي، رئس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، صباح اليوم الأثنين، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، هنأه فيه بتوليه المنصب.

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وصرح مسؤول المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي الليبي الجديد أن الرئيس التونسي عبر عن سعادته  في هذا الاتصال، مشيرا إلى أن بداية حل الأزمة الليبية كان ليبيا بحتا، مؤكدا حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا.

بدوره، أكد المنفي للرئيس التونسي على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين التونسي والليبي، بما يجمعهما من روابط مشتركة، وثمن عاليا الدور التونسي في الوصول لحل للأزمة الليبية.

ووجه الرئيس التونسي في ختام الاتصال دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لزيارة الجمهورية التونسية، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين، معربا عن أمله في أن تجري الزيارة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: RT

 

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