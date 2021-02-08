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السفيرة الأمريكية في بيروت تشدد على ضرورة محاسبة قتلة لقمان سليم

أخبار العالم العربي

السفيرة الأمريكية في بيروت تشدد على ضرورة محاسبة قتلة لقمان سليم
Reuters
ناشطون يتجمعون بعد يومين من مقتل لقمان سليم في بيروت، أرشيف
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بحثت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثى شيا، مع وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، قضية اغتيال لقمان سليم، مطالبة بالكشف عن القتلة دون أى تأخير ومحاسبة المتورطين في الجريمة.

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وقالت شيا: "أريد أن أبدأ بتقديم خالص تعازي إلى عائلة سليم، وكل من تأثر بخبر وفاته المفجع، إنه لاغتيال بربري. لقد قال لقمان سليم سرا وعلانية أنه كانت هناك تهديدات لحياته، ومع ذلك استمر بشجاعة بالدفع من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في لبنان".

ورأت السفيرة الأمريكية في بيروت أن "هذا الاغتيال لم يكن مجرد اعتداء وحشي على فرد، بل كان هجوما جبانا على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة المدنية. إنه أيضا هجوم على لبنان نفسه".

وقد فتح القضاء اللبناني تحقيقا بملابسات مقتل الناشط لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته، رشا الامير، عن فقدانه.

المصدر: "النهار"+"ملحق" اللبناني

 

 

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