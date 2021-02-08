الولايات المتحدة: نتطلع لمواصلة العمل مع القاهرة لحماية حرية الإعلام

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بقرار مصر الإفراج عن الصحفي محمود حسين بعد 4 سنوات من الاحتجاز.

وقال إدوارد برايس، المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "الولايات المتحدة ترحب بإفراج مصر عن الصحفي محمود حسين".

The United States welcomes Egypt's release of journalist Mahmoud Hussein. Freedom of expression is a universal human right enshrined in the UDHR. We look forward to continuing to work with Egypt to protect media freedom. — Ned Price (@StateDeptSPOX) February 8, 2021

وأضاف أن: "حرية التعبير هي حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مؤكدا على أن واشنطن تتطلع لمواصلة العمل مع القاهرة لحماية حرية الإعلام.

وأطلقت السلطات المصرية سراح محمود حسين، وهو صحفي بقناة الجزيرة، بعد 4 سنوات من احتجازه على ذمة التحقيقات، بتهم نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة.

المصدر: RT