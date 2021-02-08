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الولايات المتحدة: نتطلع لمواصلة العمل مع القاهرة لحماية حرية الإعلام

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة: نتطلع لمواصلة العمل مع القاهرة لحماية حرية الإعلام
Reuters
الصحفي محمود حسين
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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بقرار مصر الإفراج عن الصحفي محمود حسين بعد 4 سنوات من الاحتجاز.

وقال إدوارد برايس، المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "الولايات المتحدة ترحب بإفراج مصر عن الصحفي محمود حسين".

وأضاف أن: "حرية التعبير هي حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مؤكدا على أن واشنطن تتطلع لمواصلة العمل مع القاهرة لحماية حرية الإعلام.

وأطلقت السلطات المصرية سراح محمود حسين، وهو صحفي بقناة الجزيرة، بعد 4 سنوات من احتجازه على ذمة التحقيقات، بتهم نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة.

المصدر: RT

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