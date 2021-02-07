السلطة الفلسطينية تبدأ العمل برموزها البريدية الخاصة

أعلنت السلطة الفلسطينية البدء بمشروع الترميز البريدي الخاص بها، في خطوة تأمل أن توقف احتجاز إسرائيل المواد البريدية الواردة إليها.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر خلال إطلاق المشروع بمؤتمر صحفي عقد في رام الله، إن "أحد أهم أسباب هذه الخطوة أن الكثير من البعائث البريدية محجوزة لدى الجمارك الإسرائيلية، وكل يوم نبعث برسائل نطالب بهذه المواد البريدية ويردون عليها بأنه ليس لنا علاقة بها لأن هذه المواد أرسلت إلى إسرائيل".

من جهته، قال مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد الطميزي لوكالة فرانس برس، إن إطلاق البريد الوطني "سيجنب احتجاز إسرائيل للبعائث البريدية القادمة إلى فلسطين، وسيساعد في تحقيق جدوى أعلى وأكثر دقة وبيانات أوضح للمستفيدين".

وتصل الشحنات البريدية الموجهة إلى الفلسطينيين حتى الآن عبر إسرائيل أو الأردن حيث تفرز ومن ثم ترسل إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ما يعني تأخر وصولها إلى أصحابها.

المصدر: "فرانس24"