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اعتبارا من اليوم.. أبو ظبي تتخذ إجراءات جديدة صارمة

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اعتبارا من اليوم.. أبو ظبي تتخذ إجراءات جديدة صارمة
أبو ظبي
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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتبارا من اليوم الأحد، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية.

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وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن اللجنة اعتمدت تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بـ 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بـ 60%، وسعة سيارة الأجرة بـ 45%، وسعة حافلة النقل بـ 75%.

كما اعتمدت إغلاق دور السينما، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

وأوصت بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام، حسب القوانين المعتمدة.

وقررت حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي حضور 30% من الموظفين بالدوائر الحكومية وشبه الحكومية، اعتبارا من اليوم الأحد، بينما يؤدي باقي الموظفين العمل عن بعد.

المصدر: RT

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