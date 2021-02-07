 
مباشر

الصحة الكويتية: نتوقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

أخبار العالم العربي

الصحة الكويتية: نتوقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq2n

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.

وأضاف الوزير، أن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا.

إقرأ المزيد
الكويت تلزم الوافدين بالحجر الفندقي لـ7 أيام
الكويت تلزم الوافدين بالحجر الفندقي لـ7 أيام

وأضاف وزير الصحة خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل به اليوم للتطعيمات المضادة لكوفيد - 19: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".

وتابع قائلا: وجود شح عالمي في مسألة توريد اللقاحات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات".

المصدر: القبس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا