الصحة الكويتية: نتوقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.

وأضاف الوزير، أن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا.

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وأضاف وزير الصحة خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل به اليوم للتطعيمات المضادة لكوفيد - 19: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".

وتابع قائلا: وجود شح عالمي في مسألة توريد اللقاحات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات".



المصدر: القبس