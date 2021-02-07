 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يوم

الجمارك المصرية تضبط محاولة تهريب "أكثر من 25 جهاز تنصت وتجسس"

أخبار العالم العربي

الجمارك المصرية تضبط محاولة تهريب
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
ضباط أمن يفتشون الركاب بمطار سفنكس الدولي الجديد بغرب القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq2i

أعلنت الجمارك المصرية في مطار القاهرة الدولي، عن ضبط محاولة تهريب 27 جهاز تنصت وتجسس، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان.

إقرأ المزيد
مصر.. انتشال جثث أسرة كاملة من تحت أنقاض منزل سوهاج المنهار
مصر.. انتشال جثث أسرة كاملة من تحت أنقاض منزل سوهاج المنهار

واتخذت إدارة الجمارك الإجراءات القانونية مع الراكب، وتم حجز المضبوطات، وإحالة الراكب للجهات والنيابة المختصة.

وفي التفاصيل، فقد تم الاشتباه في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، وقام عناصر الجمارك بتفتيش المشتبه به والكشف على حقائبه، ليكتشفوا وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرة وميكروفون بأشكال مختلفة، ممنوع دخولها البلاد. 

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا