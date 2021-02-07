مصر.. التحفظ على الرئيس التنفيذي لشركة غذائية تحت ذمة التحقيق

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية اليوم الأحد إنه جرى التحفظ على، سيف صفوان ثابت، الرئيس التنفيذي للشركة، على ذمة تحقيقات.

وأضافت في بيان للبورصة، أنه لم "يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسباب التحفظ".

كانت سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "جهينة" أوائل ديسمبر/ كانون الأول على ذمة تحقيقات. أعقبت ذلك استقالته من الشركة في يناير/ كانون الثاني وتعيين ابنه سيف رئيسا تنفيذيا للشركة.

وقال بيان الشركة اليوم إن حبس صفوان ثابت احتياطيا إنما هو "على ذمة تحقيقات تخص أمورا شخصية لا دخل للشركة بها".

ةعلى إثر ذلك هوى سهم "جهينة" ببورصة مصر 17 بالمئة في الدقيقة الأولى من تداولات اليوم.

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

المصدر: رويترز