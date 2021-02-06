 
مباشر

ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب الأحوال الجوية

أخبار العالم العربي

ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب الأحوال الجوية
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq03

أعلنت محافظات ديالى وبابل والنجف في العراق، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية في البلاد.

وقررت محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي بسبب استمرار هطول الأمطار في المحافظة، وسيشمل التعطيل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية".

على صعيد متصل قررت محافظتي النجف وبابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لذات الأسباب مع استمرار عمل الدوائر الخدمية.

وشهدت بعض المناطق العراقية خلال الـ36 ساعة الماضي فيضانات كبيرة مع تزايد هطول الأمطار.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا