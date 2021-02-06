ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب الأحوال الجوية

أعلنت محافظات ديالى وبابل والنجف في العراق، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية في البلاد.

وقررت محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي بسبب استمرار هطول الأمطار في المحافظة، وسيشمل التعطيل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية".

على صعيد متصل قررت محافظتي النجف وبابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لذات الأسباب مع استمرار عمل الدوائر الخدمية.

وشهدت بعض المناطق العراقية خلال الـ36 ساعة الماضي فيضانات كبيرة مع تزايد هطول الأمطار.

المصدر: RT