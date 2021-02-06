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الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة

أخبار العالم العربي

الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة
Reuters BM
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان
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أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران التزام بلاده بالعمل عن كثب مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة وبدء حوار جديد.

وشدد الوزير في اتصاله بالمبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي على "التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد".

وبحث الجانبان العلاقات بين الإمارات و الولايات المتحدة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله التأكيد على  تطوير مستويات التعاون المشترك بين البلدين.

المصدر: "وام"

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