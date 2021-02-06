الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات

أفادت سفارة الإمارات لدى كوبنهاغن، اليوم السبت، بأن سلطات الدنمارك قررت رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت السفارة في تغريدة إن القادمين إلى مملكة الدنمارك ملزمون بإجراء اختبار فيروس كورونا والعزل مدة 10 أيام، مضيفة أن هذا الإجراء يطبق اعتبارا من 7 إلى 28 فبراير.

انهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة #الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة #الدنمارك وقبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من 7 فبراير 2021 pic.twitter.com/ogRgTfmfeR — UAE Embassy DK (@uaeembassydk) February 6, 2021

وفي 22 يناير الماضي قالت وزارة النقل في الدنمارك إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات بسبب "مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".

وأضافت الوزارة أن "القيود على السفر فرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها.

المصدر: RT