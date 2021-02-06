الداخلية البحرينية تعلن إحباط عمليتين لتفجير جهازين للصرف الآلي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن قواتها تمكنت من إبطال متفجرات استهدفت جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص في العاصمة المنامة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذا لغرض إرهابي".

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وبعد عمليات البحث والتحري تمكنت السلطات المختصة من القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال التحقيق جارية.

ودلت التحريات الأولية على أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين، بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم .

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

في بيان لوزارة الداخلية ... إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتي النعيم وجدحفص والقبض على عدد من المشتبه بهمhttps://t.co/jOqhRtunJo — Ministry of Interior (@moi_bahrain) February 6, 2021

المصدر: وزارة الداخلية البحرينية