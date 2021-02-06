مؤسسات حقوقية فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا في يناير

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم السبت، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر يناير الماضي وحده 456 فلسطينيا، بينهم 93 قاصرا و8 نساء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس، في تقرير: "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر يناير 2021 نحو 4500 أسير".

وأوضح التقرير أن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 37 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 140 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 450 معتقلا.

وتستخدم إسرائيل "قانونا قديما" يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، تكون قابلة للتجديد، بحجة وجود ملف سري لهم، بحسب ما ذكرته رويترز.

وقالت تلك المؤسسات في تقريرها: "شهد العام المنصرم، وبداية العام الحالي ارتفاعا في أوامر الاعتقال الإداري، التي طالت النساء والأطفال وكبار السن، آخرهم الطفل الأسير والمريض، أمل نخلة (17 عاما) المعتقل إداريا لمدة 6 أشهر".

وجاء في التقرير: "تستمر سلطات الاحتلال في اعتقال الأفراد إداريا بذريعة ملف سري لا يمكن الإفصاح عنه، منتهكة حق المعتقل في معرفة التهم الموجهة ضده، ومنتهكة بذلك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".

ويتناول التقرير أوضاع بعض المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية. كما قال إن هناك 355 معتقلا فلسطينيا أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في مارس العام الماضي.

المصدر: رويترز