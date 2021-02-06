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نجل عزت العلايلي ينفي معلومات متداولة عن أسباب وفاة والده

أخبار العالم العربي

نجل عزت العلايلي ينفي معلومات متداولة عن أسباب وفاة والده
عزت العلايلي
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قال أحمد نجل الفنان المصري الراحل عزت العلايلي، إن عزاء والده اقتصر على الجنازة فقط نظرا للظروف التي يشهدها العالم.

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وأكد أحمد على أن والده توفي فجأة، ولم يتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا كما تداول البعض.

وأوضح أن النجم المصري البالغ من العمر 86 عاما، توفي في سلام وهدوء كما كان يتمنى دائما، شاكرا الله عز وجل على ذلك.

ووجه نجل الفنان الراحل الشكر لكل من واساة في وفاة والده، وكل من حضر الجنازة، مؤكدا أنه يعزى أيضا كل الشعب المصري في وفاة والده، وليس هو وحده من تلقى العزاء فكل المصريين حزنوا على رحيله.

المصدر: RT

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