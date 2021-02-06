"أسوشيتد برس": "الأونروا" تقر بخفض التمويل الإماراتي لها بعشرات الأضعاف عام 2020

أقرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن دولة الإمارات خفضت تمويلها إليها بشكل حاد عام 2020.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "الأونروا"، سامي مشعشع، تصريحه أمس الجمعة بأن حجم التبرعات الإماراتية في ميزانية الوكالة في كل من عامي 2018 و2019 يقدر بنحو 51.8 مليون دولار، لكنه تراجع في عام 2020 إلى مليون دولار فقط.

وتابع المتحدث: "نأمل أن يعودوا في عام 2021 إلى مستويات السنوات السابقة".

ورفض الجانب الإماراتي التعليق على الموضوع ردا على طلب "أسوشيتد برس".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التراجع الإماراتي الحاد في تمويل "الأونروا" جاء على خلفية إبرام الإمارات في سبتمبر الماضي اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وتواجه "الأونروا" التي تقدم خدماتها إلى نحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط أزمة مالية على خلفية قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 تعليق مساهمات الولايات المتحدة (أي نحو 360 مليون دولار سنويا) في ميزانية الوكالة الأممية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن نيتها استئناف المساعدات إلى الفلسطينيين.

المصدر: أسوشيتد برس