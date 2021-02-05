الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ترحب بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا

رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا.

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ووصفت الدول الـ5، في بيان مشترك أصدرته مساء الجمعة، تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة بأنه "خطوة حيوية"، لكنها قالت مع ذلك إن الطريق "لا يزال طويلا" نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكدت القوى الغربية: "سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي وبدء برنامج مصالحة ذي مغزى والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس البرلمان في شرق البلاد، عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في غرب البلاد، فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، داعيا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.

المصدر: "رويترز" + وكالات