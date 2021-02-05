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واشنطن ترحب بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة

أخبار العالم العربي

واشنطن ترحب بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة
Reuters DBA/
انتخاب حكومة مؤقتة جديدة في ليبيا
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترحب بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة كانت تهدف لوضع حد لعشرة أعوام من الفوضى والانقسام والعنف.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين يوم الجمعة: "نرحب بهذه الأنباء. وندعم تماما نتيجة العملية هذه التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي ستقود إلى ليبيا مستقرة وآمنة وإلى انتخابات في ديسمبر 2021".

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

المصدر: "رويترز" + RT

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