موسكو: انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا خطوة محورية في سبيل إنهاء النزاع

رحبت روسيا بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الجمعة سلطة تنفيذية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: "يجب أن تصبح ثمار عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا. نتمنى للقيادة الليبية الجديدة النجاح في تحقيق الأهداف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تقف أمامها، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم، في الجولة الأولى من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

المصدر: RT